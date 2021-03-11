Почеттино подвёл итоги игры с "Барселоной"

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Почеттино подвёл итоги игры с "Барселоной"

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с "Барселоной" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Парижане прошли в следующий раунд турнира благодаря разгромной победе (4:1) над "сине-гранатовыми" в гостях.

"В первом тайме нам пришлось несладко. У нас были проблемы с первым пасом. Это был серьёзный психологический экзамен, ведь перед этой игрой люди много говорили о прошлом. Во втором тайме мы были уже совершенно другой командой. 

Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен, и открыто сказал игрокам об этом. Во втором тайме мы были уже конкурентоспособны. Главное, что прошли дальше. Мы должны избавиться от дурных мыслей и думать позитивно", - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

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