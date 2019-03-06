Почеттино подвёл итоги матча с "Боруссией"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над дортмундской "Боруссией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Фантастический результат. Мы сделали своё дело и пробились в четвертьфинал. Я очень рад за футболистов и болельщиков. Мы добились очень важной победы. В первом тайме мы столкнулись с некоторыми проблемами, но в футболе надо уметь терпеть и держать удар. Мы полностью заслужили место в 1/4 финала. Нам нужно насладиться этим. Мы должны гордиться собой. Наши позиции сильны, мы можем мечтать", - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счётом 3:0, а в ответном - добыл минимальную победу благодаря голу Харри Кейна.

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