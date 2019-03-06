Почеттино получил дисквалификацию в АПЛ

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Почеттино получил дисквалификацию в АПЛ

Футбольная ассоциация Англии определилась с наказанием для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Напомним, что аргентинский наставник "шпор" вступил в перепалку с арбитром Майком Дином после поражения своей команды от "Бернли".

Как сообщает Sky Sports, Почеттино получил двухматчевую дисквалификацию в рамках АПЛ. Кроме того, его оштрафовали на 10 тысяч фунтов (11,6 тыс евро).

Не пропустите: Почеттино подвёл итоги матча с "Боруссией". | http://soccernews.ru

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