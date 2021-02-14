Почеттино попробует подписать Льориса в ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет заполучить в команду голкипера Уго Льориса, которого тренировал ранее в "Тоттенхэме", сообщает Football Insider.

Источник информирует, что аргентинский специалист находится в постоянном контакте с 34-летним французом. Очевидно, что парижане будут стараться переманить вратаря в ближайшее трансферное окно.