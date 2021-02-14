Почеттино попробует подписать Льориса в ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет заполучить в команду голкипера Уго Льориса, которого тренировал ранее в "Тоттенхэме", сообщает Football Insider.
Источник информирует, что аргентинский специалист находится в постоянном контакте с 34-летним французом. Очевидно, что парижане будут стараться переманить вратаря в ближайшее трансферное окно.
В текущем Льорис выходил на поле в футболке "Тоттенхэма" в 29 матчах и пропустил 34 мяча.
По оценке портала Transfermarkt.com, стоимость футболиста около 12 миллионов евро.
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