Почеттино попросил "Манчестер Юнайтед" купить Кейна

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Почеттино попросил "Манчестер Юнайтед" купить Кейна

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, манкунианцев приобрести форварда попросил главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино. Летом аргентинский специалист может покинуть парижский клуб и возглавить "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что Почеттино хорошо знаком с игровыми способностями Кейна, так как ранее работал с ним в "Тоттенхэме" на протяжении нескольких лет.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

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