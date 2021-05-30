Почеттино попросил ПСЖ расторгнуть с ним контракт

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино попросил клуб о досрочном разрыве контракта, сообщает Goal.

По сведениям источника, аргентинский специалист недоволен внутренними процессами в клубе. Претендентами на Почеттино являются мадридский "Реал" и его бывший клуб лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, что 49-летний Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года и выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Франции.

Не пропустите: ПСЖ может пригласить Зидана. | http://soccernews.ru