Почеттино попросил ПСЖ расторгнуть с ним контракт
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино попросил клуб о досрочном разрыве контракта, сообщает Goal.
По сведениям источника, аргентинский специалист недоволен внутренними процессами в клубе. Претендентами на Почеттино являются мадридский "Реал" и его бывший клуб лондонский "Тоттенхэм".
Напомним, что 49-летний Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года и выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13