Почеттино: "После ярких побед у Гвардиолы не получается оставаться джентльменом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подверг критике наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Поводом для недовольства со стороны аргентинского специалиста стали слова рулевого "горожан", который назвал "шпор" командой Харри Кейна.

"Я знаю Пепа. После ярких побед у него не получается держать себя в руках и оставаться джентльменом. Фраза многим показалась неуважительной. Он тренировал "Барселону", но я не позволял себе говорить "команда Месси". Это печальный комментарий, игроки смеются над ним. Если вы тренер, то должны проявлять больше уважения, быть выше этого" - цитирует Почеттино Mirror.

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