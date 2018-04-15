Почеттино поздравил "Манчестер Сити" со скорым чемпионством

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после матча с "Манчестер Сити" (1:3).

"Мы пропустили в первые 20-25 минут. Такому сопернику, как "Манчестер Сити", было слишком легко. Второй тайм "Тоттенхэм" начал очень хорошо, но противник был лучше нас. Поздравляем их, потому что они близки к чемпионству.

Я разочарован тем, как мы пропускали голы. Но "Тоттенхэм" очень хорошо выступает. Мы в топ-4 АПЛ, и в субботу будет полуфинальная игра Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Почеттино The Guardian.

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