Почеттино поздравил "Манчестер Сити" со скорым чемпионством

Теги маурисио почеттинототтенхэмманчестер сити

Почеттино поздравил "Манчестер Сити" со скорым чемпионством

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после матча с "Манчестер Сити" (1:3).

"Мы пропустили в первые 20-25 минут. Такому сопернику, как "Манчестер Сити", было слишком легко. Второй тайм "Тоттенхэм" начал очень хорошо, но противник был лучше нас. Поздравляем их, потому что они близки к чемпионству.

Я разочарован тем, как мы пропускали голы. Но "Тоттенхэм" очень хорошо выступает. Мы в топ-4 АПЛ, и в субботу будет полуфинальная игра Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Почеттино The Guardian.

Читайте также: Судейский скандал в АПЛ: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов