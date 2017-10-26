Почеттино: "При счёте 2:0 надо играть более зрело"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после матча четвёртого раунда Кубка английской лиги против "Вест Хэма".

"Мы забили два гола и нам показалось, что игра уже сделана. Футболисты потеряли концентрацию на какой-то момент, и мы пропустили три гола за пятнадцать минут. Этого не должно было произойти. Психология сыграла с нами злую шутку. Сопернику нечего было терять, и они поверили в себя, а мы неправильно на это отреагировали. Возможно, мы думали, что победа у нас в кармане. Второй тайм сильно отличался от первого, сложно принять такую игру команды. Нам было сложно сохранить прежний уровень мотивации и концентрации после матчей с "Ливерпулем" и "Реалом". Очень жаль. При счёте 2:0 надо играть более зрело. Я недоволен" - приводит слова Почеттино BBC.

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