Почеттино признался, что хочет тренировать команду АПЛ
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы вернуться в чемпионат Англии.
"Признаюсь честно, хотел бы работать в АПЛ. Знаю, это будет непросто, сейчас жду предложений. В футболе может произойти все, что угодно, нужно быть всегда готов. Я очень хочу нового приключения. Уверен, мой следующий заход будет невероятным", - цитирует аргентинца Sky Sports.
47-летний специалист покинул "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года после 5 лет работы в лондонском клубе. В чемпионате Англии Почеттино также работал в "Саутгемптоне" (2013 - 2014).
А еще: "Атлетико" интересуется Почеттино| http://soccernews.ru
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