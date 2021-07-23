Почеттино продлил контракт с ПСЖ

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Как сообщает официальный ПСЖ, аргентинский тренер парижан Маурисио Почеттино продлил контракт с клубом.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23.

Напомним, что аргентинец был назначен на пост главного тренера французского клуба в середине прошлого сезона после увольнения Томаса Тухеля.

Вместе с парижанами Почеттино уже успел выиграть Суперкубок и Кубок Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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