Почеттино продлил контракт с ПСЖ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Как сообщает официальный ПСЖ, аргентинский тренер парижан Маурисио Почеттино продлил контракт с клубом.
Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23.
Напомним, что аргентинец был назначен на пост главного тренера французского клуба в середине прошлого сезона после увольнения Томаса Тухеля.
Вместе с парижанами Почеттино уже успел выиграть Суперкубок и Кубок Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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