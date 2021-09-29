Почеттино прокомменитровал первый гол Месси за ПСЖ

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о голе форварда Лионеля Месси в игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0).

Напомним, что это дебютный гол аргентинца за парижан.

"Обычно я не праздную голы, однако сегодня я это сделал. Я наблюдал, как Месси забивал много голов на протяжении многих лет карьеры, однако я всегда был в команде соперника. Это его первый гол за команду, которую я тренирую. Я обязан был отпраздновать это!" - приводит слова Почеттино RMC Sport.

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