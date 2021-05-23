Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку во Франции

Фото: инстаграм "ПСЖ"/Автор неизвестен

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку в Лиге 1 и сказал, что поражение не станет провалом.

"Для такого клуба, как "ПСЖ", который вовлечен во все крупные турниры, отсутствие побед — очень сильный фактор для расстройства. Тем не менее, я бы не стал говорить, что это провал — это слово слишком сильное для ситуации. Скорее, расстройство или разочарование. Нужно верить в футбол, и мы придерживаемся этого принципа. Может случиться что угодно, мы должны быть готовы, если "Лилль" вдруг не сможет победить "Анже". Мы очень мотивированы и верим в то, о чем мечтаем", — приводит Goal слова Почеттино.

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