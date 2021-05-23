Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку во Франции
Фото: инстаграм "ПСЖ"/Автор неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку в Лиге 1 и сказал, что поражение не станет провалом.
"Для такого клуба, как "ПСЖ", который вовлечен во все крупные турниры, отсутствие побед — очень сильный фактор для расстройства. Тем не менее, я бы не стал говорить, что это провал — это слово слишком сильное для ситуации. Скорее, расстройство или разочарование. Нужно верить в футбол, и мы придерживаемся этого принципа. Может случиться что угодно, мы должны быть готовы, если "Лилль" вдруг не сможет победить "Анже". Мы очень мотивированы и верим в то, о чем мечтаем", — приводит Goal слова Почеттино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13