Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку во Франции

Теги лига 1псжлилльмаурисио почеттино

Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку во ФранцииФото: инстаграм "ПСЖ"/Автор неизвестен

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал чемпионскую гонку в Лиге 1 и сказал, что поражение не станет провалом.

"Для такого клуба, как "ПСЖ", который вовлечен во все крупные турниры, отсутствие побед — очень сильный фактор для расстройства. Тем не менее, я бы не стал говорить, что это провал — это слово слишком сильное для ситуации. Скорее, расстройство или разочарование. Нужно верить в футбол, и мы придерживаемся этого принципа. Может случиться что угодно, мы должны быть готовы, если "Лилль" вдруг не сможет победить "Анже". Мы очень мотивированы и верим в то, о чем мечтаем", — приводит Goal слова Почеттино.

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