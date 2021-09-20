Почеттино прокомментировал конфликт с Месси во время матча ПСЖ - "Лион"

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Почеттино прокомментировал конфликт с Месси во время матча ПСЖ - "Лион"

Фото твиттер ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался об инциденте с форвардом Лионелем Месси после его замены в матче 6-го тура Лиги 1 против "Лиона".

Напомним, что футболист остался недоволен решением тренера и отказался пожать ему руку.

"Всем известно, что у нас много отличных игроков, поэтому нам приходится выбирать. Решения могут быть правильными или нет, но это ответственность тренера - нравится это кому-то или нет.

Я спросил у Месси, как он себя чувствует. Он ответил, что всё в порядке и нет никаких проблем", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

Не пропустите: Месси не сделал ни одного голевого действия в трёх первых матчах за ПСЖ. | http://soccernews.ru
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