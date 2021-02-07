Почеттино прокомментировал критику в адрес ПСЖ за слова о Месси

Появилась реакция Маурисио Почеттино, главного тренера ПСЖ, на критику клуба за слова о возможном переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мы с уважением относимся к нашим соперникам и другим клубам. Мы уважаем "Барселону" и, в данный момент, полностью сосредоточены на Лиге 1", — приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, наставник каталонцев Рональд Куман подверг критике Анхеля Ди Марию и ПСЖ в целом за распространение слухов о возможном переходе Месси в стан парижан.