Почеттино прокомментировал критику в адрес ПСЖ за слова о Месси

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Почеттино прокомментировал критику в адрес ПСЖ за слова о МессиПоявилась реакция Маурисио Почеттино, главного тренера ПСЖ, на критику клуба за слова о возможном переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мы с уважением относимся к нашим соперникам и другим клубам. Мы уважаем "Барселону" и, в данный момент, полностью сосредоточены на Лиге 1", — приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, наставник каталонцев  Рональд Куман подверг критике Анхеля Ди Марию и ПСЖ в целом за распространение слухов о возможном переходе Месси в стан парижан. 

Контракт Месси с "Барселоной" заканчивается 30 июня 2021 года.

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