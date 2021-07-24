Почеттино прокомментировал новый контракт с ПСЖ

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал подписание нового контракта с парижским клубом.

"Я счастлив. Счастлив не только за себя, но и за свой штаб. Думаю, для нас очень важно почувствовать поддержку клуба, и, конечно же, я хочу поблагодарить главу клуба и гендиректора Нассера, Леонардо и ПСЖ за доверие. Мы надеемся, что вместе мы сможем добиться всего, чего хотим, выиграть трофеи и достичь всего, о чем мечтаем", – сказал Почеттино.

Напомним, что новое соглашение аргентинского тренера с парижанами рассчитано до 2023 года.

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