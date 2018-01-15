Почеттино прокомментировал переход Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал переход полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

" Я знаю Коутиньо, так как я работал в "Эспаньоле". Мы проработали вместе шесть месяцев, ему тогда было всего 17 лет. Барселона - особый город для бразильцев, в то время как в Ливерпуле очень холодно и часто идет дождь. Трудно упустить такую ​​возможность - играть в одном из лучших клубов мира, к тому же идея играть с Месси - довольно крута ", - цитирует наставника "шпор" Le 10 Sport.

Напомним, Почеттино высказался о своей возможной работе с "Реалом". | soccernews.ru