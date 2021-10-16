Почеттино прокомментировал победу над "Анжером"

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал победу в матче Лиги 1 над "Анжером" (2:1).

"Я всегда исхожу из игры команды, и сегодня мы доминировали. Пропустив в первом тайме, нам пришлось изрядно побегать, но в целом мы контролировали игру. Победа всегда показывает силу команды.

У нас было много изменений в составе по сравнению с последним матчем. Я очень рад, что мы взяли три важных очка в тяжелой игре против отличной команды.

Мы знаем, что Мбаппе заслуживает большой похвалы. Он обладает высоким мастерством и решает исход, когда это нужно команде", – сказал аргентинский специалист.

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