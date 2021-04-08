Почеттино прокомментировал победу над "Баварией"
Фото: Newspostalk
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Баварией" (3:2) в ЛЧ.
"Я доволен результатом, отношением команды, хотя мы противостояли лучшей команды Европы. Стоит поздравить футболистов с их самоотверженной игрой. Мы постараемся повторить такое выступление.
Когда ты побеждаешь, то всегда проще объяснять принятые решения. Всем кажется, что ты все сделал правильно. Однако благодарность надо адресовать футболистам, они главные герои. Стоит отдельно отметить их мастерство. Сегодня было много жертвенности, однако нам необходимо провести еще одну игру, сыграть 90 минут. Первый матч сложился в нашу пользу, однако ответный матч будет очень сложным. Мы это знаем.
Сегодня получился не такой результат, как в первой игре с "Барселоной" (4:1). Сейчас у нас минимальное преимущество. Надеемся, что в ответной игре с "Баварией" мы сыграем лучше, чем против "Барселоны". Однако есть целая гора деталей, которые необходимо учесть, чтобы добиться желаемого результата", - приводит слова Почеттино RMC Sport.
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