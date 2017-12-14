Почеттино прокомментировал победу над "Брайтоном"

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Почеттино прокомментировал победу над "Брайтоном"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 17-го тура АПЛ против "Брайтона".

"Заслуженная победа, мы доминировали по ходу матча. Победа была важна для нас, она помогает сохранят веру в дальнейшую борьбу в АПЛ. Всегда сложно играть против соперника, единственная тактика которого - помешать тебе показать свой футбол. Но нам удалось создать много опасных моментов. Три победы подряд - фантастический результат. Это очень важно для нас" - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, что "Тоттенхэм" обыграл "Брайтон" со счётом 2:0. Ранее "шпоры" взяли верх над "Сток Сити" в АПЛ и над АПОЭЛ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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