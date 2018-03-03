Почеттино прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

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Почеттино прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 29-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

"В АПЛ никогда не бывает легко, и сегодняшний матч не является исключением. Мы не могли играть в том темпе, в котором хотелось бы. Однако после перерыва взяли ситуацию под контроль и доминировали. У нас было много шансов. Эти три очка позволяют нам занимать очень хорошее положение в таблице. До конца сезона предстоит долгий путь. Мы будем бороться, чтобы занять своё место в первой четвёрке" - приводит слова Почеттино BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Хаддерсфилд". | http://soccernews.ru

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3 Манчестер Юнайтед 28 59
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6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
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