Почеттино прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 29-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда".

"В АПЛ никогда не бывает легко, и сегодняшний матч не является исключением. Мы не могли играть в том темпе, в котором хотелось бы. Однако после перерыва взяли ситуацию под контроль и доминировали. У нас было много шансов. Эти три очка позволяют нам занимать очень хорошее положение в таблице. До конца сезона предстоит долгий путь. Мы будем бороться, чтобы занять своё место в первой четвёрке" - приводит слова Почеттино BBC.

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