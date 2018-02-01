Почеттино прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура АПЛ.

"Я очень рад. Поздравляю своих игроков с отличным матчем. Мы всегда стараемся агрессивно начинать поединок и быть максимально сосредоточенными. Ты можешь победить, только если готов биться. Столь быстрый гол дал нам определённое преимущество. Ещё три очка позволяют нам занять хорошую позицию в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Очень доволен, что мы продолжаем бороться за попадание в первую четвёрку. Но впереди ещё много матчей, нельзя терять концентрацию" - приводит слова Почеттино BBC.

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