Почеттино прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура АПЛ.

"Я очень рад. Поздравляю своих игроков с отличным матчем. Мы всегда стараемся агрессивно начинать поединок и быть максимально сосредоточенными. Ты можешь победить, только если готов биться. Столь быстрый гол дал нам определённое преимущество. Ещё три очка позволяют нам занять хорошую позицию в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Очень доволен, что мы продолжаем бороться за попадание в первую четвёрку. Но впереди ещё много матчей, нельзя терять концентрацию" - приводит слова Почеттино BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
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20 Вест Бромвич Альбион 24 20
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