Почеттино прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Теги тоттенхэммаурисио почеттиноньюкасл юнайтед

Почеттино прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча с "Ньюкаслом" (2:1).

"Очень горжусь игрой команды в сложившихся обстоятельствах. Мы играли против очень хорошей команды, "Ньюкасл" был сильным оппонентом. У них были шансы забить более одного гола, но порой в футболе необходимо не только старание, но и немного везения.

"Тоттенхэм" готовился к игре в непростых условиях, поскольку многие футболисты только в понедельник присоединились к тренировкам после отпуска. Мы можем быть лучше и играть лучше, конечно. Но не буду жаловаться, нам нужно учиться быть умными" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Смотрите также обзор матча "Ньюкасл" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов