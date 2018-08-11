Почеттино прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча с "Ньюкаслом" (2:1).

"Очень горжусь игрой команды в сложившихся обстоятельствах. Мы играли против очень хорошей команды, "Ньюкасл" был сильным оппонентом. У них были шансы забить более одного гола, но порой в футболе необходимо не только старание, но и немного везения.

"Тоттенхэм" готовился к игре в непростых условиях, поскольку многие футболисты только в понедельник присоединились к тренировкам после отпуска. Мы можем быть лучше и играть лучше, конечно. Но не буду жаловаться, нам нужно учиться быть умными" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

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