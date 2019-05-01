Почеттино прокомментировал поражение от "Аякса"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался об игре с "Аяксом" (0:1).

"Мы плохо начали игру. Мы включились только после пропущенного гола. Во втором тайме мы выглядели лучше. Мы проиграли всего в один гол, поэтому мы еще можем отыграться в ответном матче", - приводит слова Почеттино ВВС.

Напомним, что ответный поединок состоится 8 мая.

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