Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после матча десятого тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Игра была отличной, но в трудных условиях. Мы потерпели поражение, но полагаю, что для "Сити" это был самый сложный матч в текущем сезоне. Мы приложили невероятные усилия и очень хорошо боролись. Очень горд и доволен нашим выступлением" - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, что "Тоттенхэм" дома проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Единственный гол в самом дебюте поединка забил вингер "горожан" Рияд Махрез. | http://soccernews.ru