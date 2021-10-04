Почеттино прокомментировал поражение ПСЖ от "Ренна"

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Почеттино прокомментировал поражение ПСЖ от "Ренна"

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о результате матча 9-го тура Лиги 1 с "Ренном".

Напомним, что парижане потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата, уступив сопернику со счётом 0:2.

"Если хочешь побеждать, то нужно забивать голы. Мы хорошо играли на протяжении 25 минут в конце первого тайма. Даже очень хорошо. Но реализовать свои моменты нам, к сожалению, не удалось. Должны были уйти на перерыв, ведя 2:0, но вместо этого проигрывали 0:1.

А в начале второго тайма мы пропустили в первой же голевой ситуации у соперника. Всё это оказало огромное влияние. Это было тяжело принять. "Ренн" играл с большой верой в свои силы. 

Конечно, я разочарован. Но у нас будет время всё обдумать и подготовиться к следующим матчам", - цитирует Почеттино официальный сайт клуба.

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