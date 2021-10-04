Почеттино прокомментировал поражение ПСЖ от "Ренна"
Фото инстаграм Маурисио Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о результате матча 9-го тура Лиги 1 с "Ренном".
Напомним, что парижане потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата, уступив сопернику со счётом 0:2.
"Если хочешь побеждать, то нужно забивать голы. Мы хорошо играли на протяжении 25 минут в конце первого тайма. Даже очень хорошо. Но реализовать свои моменты нам, к сожалению, не удалось. Должны были уйти на перерыв, ведя 2:0, но вместо этого проигрывали 0:1.
А в начале второго тайма мы пропустили в первой же голевой ситуации у соперника. Всё это оказало огромное влияние. Это было тяжело принять. "Ренн" играл с большой верой в свои силы.
Конечно, я разочарован. Но у нас будет время всё обдумать и подготовиться к следующим матчам", - цитирует Почеттино официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13