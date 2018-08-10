Почеттино прокомментировал провальную трансферную кампанию "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал провальную трансферную кампанию своего клуба текущим летом.
"Это наше решение - сохранить лучших игроков и сохранить команду. Это смелое решение. То, что делает клуб, показывает, насколько он храбр. Постройка новой базы - это большая инвестиция. Новый стадион стоил почти миллиард фунтов. Конечно, все могут сказать, что "Тоттенхэм" никого не подписал. Но зачем совершать трансфер ради трансфера? Лучше сохранить своих самых сильных игроков" - цитирует Почеттино The Telegraph.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Борнмут
|1
|3
|3
|Кристал Пэлас
|1
|3
|4
|Уотфорд
|1
|3
|5
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Эвертон
|1
|1
|8
|Вулверхэмптон
|1
|1
|9
|Арсенал Лондон
|0
|0
|10
|Бернли
|0
|0
|11
|Ливерпуль
|0
|0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|18
|Кардифф Сити
|1
|0
|19
|Фулхэм
|1
|0
|20
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0