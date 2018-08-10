Почеттино прокомментировал провальную трансферную кампанию "Тоттенхэма"

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Почеттино прокомментировал провальную трансферную кампанию "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал провальную трансферную кампанию своего клуба текущим летом.

"Это наше решение - сохранить лучших игроков и сохранить команду. Это смелое решение. То, что делает клуб, показывает, насколько он храбр. Постройка новой базы - это большая инвестиция. Новый стадион стоил почти миллиард фунтов. Конечно, все могут сказать, что "Тоттенхэм" никого не подписал. Но зачем совершать трансфер ради трансфера? Лучше сохранить своих самых сильных игроков" - цитирует Почеттино The Telegraph.

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