Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Баварии"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии".

Напомним, что "шпоры" на своём поле потерпели поражение со счётом 2:7.

"Мне не понадобится много времени, чтобы всё объяснить. Мы хорошо сыграли в первые 30 минут, высоко прессинговали, но нам не повезло. У соперника была прекрасная реализация. После забитого пенальти у нас были шансы забить третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-й минуту мы пропустили трижды.

В футболе такое случается. Каждый удар приходился в ворота. Мы очень разочарованы, но остаёмся единым целым. Думаю, что у нас сильный менталитет. Такое поражение тяжело принять, но надо двигаться дальше", - цитирует Почеттино BBC.

"Тоттенхэм" набрал 1 очко в 2 матчах и делит последнее место в группе с "Олимпиакосом".

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