Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Брайтона"

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Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Брайтона"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча восьмого тура АПЛ против "Брайтона".

Напомним, что "шпоры" в гостях проиграли со счётом 0:3.

"Травма Уго Льориса сильно повлияла на игру. Ранний гол и потеря капитана оказали эмоциональное влияние на команду. Мы пытались найти решения, сыграть по-другому, но не получилось. Сейчас очень сложный момент. Хочу поблагодарить болельщиков. Мы были вместе на вершине, но теперь нам нужно больше работать", - цитирует Почеттино BBC.

Не пропустите: "Тоттенхэм" теряет Льориса. | http://soccernews.ru
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