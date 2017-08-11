Почеттино прокомментировал слова Роуза о трансферной политике клуба

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Почеттино прокомментировал слова Роуза о трансферной политике клуба

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о высказываниях защитника Дэнни Роуза о трансферной политике клуба.

"Эта ситуация произошла скорее за пределами клуба, чем внутри его. В команде всё спокойно. Иногда можно понять чьё-то расстройство. Роуз высказал своё мнение, а затем понял, что за это нужно извиниться. Я прощаю его. Предлагаю двигаться дальше и готовиться к новому сезону.

Конечно же, Роуз остаётся в моих планах. Моё отношение к нему не поменялось. Ситуация осталась в прошлом после того момента, когда он извинился" - приводит слова Почеттино The Guardian.

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