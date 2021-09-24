Почеттино прокомментировал состояние здоровья Месси

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился информацией о восстановлении после травмы нападающего Лионеля Месси.

"В пятницу Лео приступил к беговым тренировкам. Надеемся, что всё пойдет по плану, поэтому в воскресенье снова оценим его состояние. Сможет ли он сыграть против "Манчестер Сити"? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни", - цитирует Почеттино официальный сайт парижан.

Напомним, что звёздный аргентинец в прошлое воскресенье получил ушиб кости возле левого колена.

34-летний Месси провёл 3 матча за ПСЖ, результативными действиями не отличался.

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