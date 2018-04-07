Почеттино прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"

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Почеттино прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своем будущем.

"Мы всегда контактируем с Леви, но у меня все еще действующий соглашение. После этого сезона я должен еще отработать три года. Сегодня мы сконцентрированы на тех результатах, которые может достичь команда. Я думаю, что сейчас не время говорить о моем будущем" - приводит слова Почеттино Football London.

В настоящее время "Тоттенхэм" занимает 4-ю позицию в турнирной таблице АПЛ опережая "Челси" на 8 очков.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
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