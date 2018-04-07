Почеттино прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своем будущем.

"Мы всегда контактируем с Леви, но у меня все еще действующий соглашение. После этого сезона я должен еще отработать три года. Сегодня мы сконцентрированы на тех результатах, которые может достичь команда. Я думаю, что сейчас не время говорить о моем будущем" - приводит слова Почеттино Football London.

В настоящее время "Тоттенхэм" занимает 4-ю позицию в турнирной таблице АПЛ опережая "Челси" на 8 очков.

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