Почеттино прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался по поводу перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Сейчас стало очень сложно удерживать игроков. "Ливерпуль" является одним из лучших клубов в истории. И взгляните, насколько сложно удержать лучшего футболиста команды, когда такой игрок, как Коутиньо, хочет уйти. Полагаю, "Ливерпуль" хотел удержать Филиппе. Но это сложно. И вспомните, что происходило с Роналду в "Манчестер Юнайтед", с Зиданом в "Ювентусе", с Фигу в "Барселоне". Многие примеры подтверждают, что всем очень сложно удерживать своих лучших игроков, если в какой-то момент ход мыслей футболиста меняется и он заявляет, что хочет уйти. Если другой клуб платит такие деньги, как это было в случае с "Барселоной" и "Ливерпулем", как вы это остановите?" - цитирует Почеттино Daily Mail.

Напомним, что "Барселона" заплатила за 25-летнего Коутиньо 120 миллионов евро, ещё 40 миллионов "Ливерпуль" может получить в виде бонусов.

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