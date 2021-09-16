Почеттино прокомментировал травму Мбаппе
Фото сайт ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о повреждении нападающего своей команды Килиана Мбаппе.
"У него травма правого голеностопа. Килиан уже испытывал проблемы с обоими голеностопами. Более точная информация, возможно, появится сегодня", - приводит слова Почеттино RMC Sport.
Француз травмировался в начале второго тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:1).
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 6 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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|Лион
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|28
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|Страсбур
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
|28
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
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|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
|13