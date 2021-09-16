Почеттино прокомментировал травму Мбаппе

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о повреждении нападающего своей команды Килиана Мбаппе.

"У него травма правого голеностопа. Килиан уже испытывал проблемы с обоими голеностопами. Более точная информация, возможно, появится сегодня", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

Француз травмировался в начале второго тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:1).

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 6 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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