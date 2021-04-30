Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе
Фото: Твиттер @KMbappe
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о будущем нападающего Килиана Мбаппе в составе парижского клуба.
"По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и ПСЖ делаем все возможное, чтобы он остался с нами надолго. Килиан счастлив с нами", — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Твиттере.
Pochettino about Mbappé’s contract: “This is a question for Kylian, not me... He has still a year on his contract and I have said that me and the club are both doing everything we can to make him stay at the club for many years. I know Kylian is happy with us”. #PSG @psghub— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2021
В текущем сезоне 22-летний француз выходил на поле в составе парижан в 43 матчах во всех соревнованиях. На его счету 37 забитых голов и 10 результативных передач.
Действующий контракт футболиста заканчивается 30 июня 2022 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 160,00 млн €.
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