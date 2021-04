Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе

Фото: Твиттер @KMbappe

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о будущем нападающего Килиана Мбаппе в составе парижского клуба.

"По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и ПСЖ делаем все возможное, чтобы он остался с нами надолго. Килиан счастлив с нами", — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Твиттере.

Pochettino about Mbappé’s contract: “This is a question for Kylian, not me... He has still a year on his contract and I have said that me and the club are both doing everything we can to make him stay at the club for many years. I know Kylian is happy with us”. #PSG @psghub