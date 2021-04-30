Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе

Теги килиан мбаппемаурисио почеттинопсж

Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с МбаппеФото: Твиттер @KMbappe 
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о будущем нападающего Килиана Мбаппе в составе парижского клуба.

"По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и ПСЖ делаем все возможное, чтобы он остался с нами надолго. Килиан счастлив с нами", — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Твиттере.

В текущем сезоне 22-летний француз выходил на поле в составе парижан в 43 матчах во всех соревнованиях. На его счету 37 забитых голов и 10 результативных передач.
Действующий контракт футболиста заканчивается 30 июня 2022 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 160,00 млн €.

Читать также: ПСЖ сообщил о травме Мбаппе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" уволит Фонсеку

"Рома" уволит Фонсеку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов