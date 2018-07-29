Почеттино прокомментировал возможное возвращение Бэйла в "Тоттенхэм"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о шансах на возвращение в клуб Гарета Бэйла.

"Возвращение Бэйла? Думаю это нереально" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Бэйл может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

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