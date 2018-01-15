Почеттино прокомментировал возможность в будущем возглавить "Реал"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключил того, что может стать тренером "Реала".

"Сейчас я счастлив там, где нахожусь. Футбол заведет меня туда, куда ему будет угодно. Жорже Гриффа, который мне как отец, говорил: "Не думай слишком много. Наслаждайся настоящим, будь профессиональным и ответственным. Тогда футбол приведет тебя туда, куда ты хочешь" - приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.

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