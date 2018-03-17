Почеттино прокомментировал выход "Тоттенхэма" в полуфинал Кубка Англии

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча с "Суонси" (3:0).

"Прекрасная игра в нашем исполнении. Я очень рад и доволен результатом. Мы одержали заслуженную победу. Теперь ждем полуфинал на "Уэмбли" - приводит слова Почеттино ВВС.

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