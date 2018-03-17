Почеттино прокомментировал выход "Тоттенхэма" в полуфинал Кубка Англии

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Почеттино прокомментировал выход "Тоттенхэма" в полуфинал Кубка Англии

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча с "Суонси" (3:0).

"Прекрасная игра в нашем исполнении. Я очень рад и доволен результатом. Мы одержали заслуженную победу. Теперь ждем полуфинал на "Уэмбли" - приводит слова Почеттино ВВС.

Смотрите также обзор матча "Суонси" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
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18 Саутгемптон 30 28
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20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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