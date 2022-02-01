Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о вылете своей команды из Кубка Франции по итогам матча с "Ниццей".

Напомним, что "орлята" выбили парижан из турнира на стадии 1/8 финала, победив в серии пенальти.

"Думаю, мы играли лучше. ПСЖ создал больше моментов и заслуживал победу. Конечно, я ожидал большего от нашей атаки. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру и добиться баланса", - приводит слова Почеттино L’Équipe.

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