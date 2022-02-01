Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции

Теги псжниццамаурисио почеттино

Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о вылете своей команды из Кубка Франции по итогам матча с "Ниццей".

Напомним, что "орлята" выбили парижан из турнира на стадии 1/8 финала, победив в серии пенальти.

"Думаю, мы играли лучше. ПСЖ создал больше моментов и заслуживал победу. Конечно, я ожидал большего от нашей атаки. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру и добиться баланса", - приводит слова Почеттино L’Équipe.

Не пропустите: ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые за 8 лет. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов