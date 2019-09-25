Почеттино прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Лиги

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мыслями после поражения своей команды от "Колчестера" в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти "шпоры" проиграли со счётом 3:4.

"Соперник провёл отличный матч, нам было тяжело. Мы сильно разочарованы, что за 90 минут не смогли забить ни одного гола. "Колчестер" ранее обыграл "Кристал Пэлас" тоже по пенальти, такое бывает. В этом и есть красота турнира, здесь всегда бывают сюрпризы. Мы хотели пройти дальше, но вылетели", - цитирует Почеттино BBC.

Стоит отметить, что в АПЛ по итогам шести туров "Тоттенхэм" занимает 7-е место в турнирной таблице.

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