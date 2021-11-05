Почеттино прокомментировал вызов травмированного Месси в сборную Аргентины

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Почеттино прокомментировал вызов травмированного Месси в сборную Аргентины

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о своём отношении к включению нападающего Лионеля Месси в заявку сборной Аргентины на ноябрьские матчи.

"Месси не сыграет завтра с "Бордо", но поедет в сборную. Мы надеемся, что Лео сможет помочь сначала национальной команде, а потом и нам", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

34-летний Месси забил 3 гола в 8 матчах текущего сезона. По разным причинам форвард пропустил 9 игр ПСЖ во всех турнирах.

13 ноября аргентинцы на выезде сыграют с Уругваем, а 17 ноября примут Бразилию в рамках квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что Месси беспокоят боли в колене и задней поверхности бедра.

Не пропустите: СМИ узнали реальный диагноз Месси. С его коленом всё в порядке. | http://soccernews.ru
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