Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ

Маурисио Почеттино приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера ПСЖ.

В воскресенье аргентинский наставник провёл первую тренировку с новой командой.

Vous voulez voir cette reprise de l'entraînement au ?



C'est parti, avec la première séance de Mauricio Pochettino pic.twitter.com/mravrl1c8R — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2021

Напомним, что 48-летний Почеттино возглавил ПСЖ в субботу, заключив контракт до июня 2022 года с опцией продления ещё на один сезон. Он сменил у руля парижан Томаса Тухеля.

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