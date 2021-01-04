Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ
Маурисио Почеттино приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера ПСЖ.
В воскресенье аргентинский наставник провёл первую тренировку с новой командой.
Vous voulez voir cette reprise de l'entraînement au ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2021
C'est parti, avec la première séance de Mauricio Pochettino pic.twitter.com/mravrl1c8R
Напомним, что 48-летний Почеттино возглавил ПСЖ в субботу, заключив контракт до июня 2022 года с опцией продления ещё на один сезон. Он сменил у руля парижан Томаса Тухеля.
Не пропустите: Деле Алли хочет перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"
-
ЦСКА рассматривает кандидатуры четырёх опорников
-
Главные новости дня: 3 января
-
Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда
-
Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Долги "Тамбова" продолжают расти: названы свежие цифры
-
Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ
-
Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае
-
На Эриксена появился ещё один претендент
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Челси"
-
Клопп не уверен, что "Ливерпуль" подпишет центрального защитника в январе
-
1
Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской"
-
ЦСКА рассматривает кандидатуры четырёх опорников
-
Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем"
-
Симеоне высказался о лидерстве "Атлетико" в Примере
-
Лэмпард отреагировал на слухи об увольнении из "Челси"
-
"Атлетик" назвал имя нового главного тренера
-
Главные новости дня: 3 января
-
2
Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда
-
2
Вратарь "Уэски" об игре с "Барселоной": "Им удалось забить благодаря гению Месси"
-
"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии А
-
"Барселона" минимально победила "Уэску"
-
3
"Ювентус" дома разгромил "Удинезе". Роналду сделал дубль
-
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк показал фото из отпуска
-
Лэмпард прокомментировал итоги матча против "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13