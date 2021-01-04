Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ

Теги псжмаурисио почеттино

Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ

Маурисио Почеттино приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера ПСЖ.

В воскресенье аргентинский наставник провёл первую тренировку с новой командой.

Напомним, что 48-летний Почеттино возглавил ПСЖ в субботу, заключив контракт до июня 2022 года с опцией продления ещё на один сезон. Он сменил у руля парижан Томаса Тухеля.

Не пропустите: Деле Алли хочет перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае

Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов