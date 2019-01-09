Почеттино провёл юбилейный матч у руля "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" на своём поле одолел "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Английской Лиги.

Как сообщает BBC, эта игра стала 250-й для Маурисио Почеттино в качестве главного тренера "шпор".

46-летний аргентинец возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года, под его руководством команда одержала 143 победы, 53 раза сыграла вничью и потерпела 54 поражения.

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