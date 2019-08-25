Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"
Сегодня, 25 августа, "Тоттенхэм" в матче 3-го тура чемпионата Англии проиграл "Ньюкаслу" (0:1). Эта встреча стала 500-й для Маурисио Почеттино в роли главного тренера лондонцев.
47-летний специалист возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. Ранее он работал с "Эспаньолом" (161 матч) и "Саутгемптом" (60 матчей).
"Тоттенхэм" с 4 баллами занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
А еще: СМИ: Вертонген поссорился с Почеттино| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"
-
"Алавес" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча)
-
Чалов: "Судейство? Нет особых претензий. Все было честно"
-
Новички "Спартака" Тил и Ларссон помогли команде обыграть "Крылья Советов"
-
"Ростов" в домашнем матче 7-го тура РПЛ обыграл "Рубин"
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку", а "Алавес" сыграл вничью с "Эспаньолом"
-
"Зволле" сыграла вничью со "Спартой" в матче 4-го тура чемпионата Голландии
-
"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" в матче 3-го тура АПЛ
-
Комличенко помог "Младе Болеслав" обыграть "Ческе-Будеевице"
-
Карпин заявил, что запрещает игрокам "Ростова" смотреть турнирную таблицу РПЛ
-
1
Самедов: "Спартак" - главный раздражитель для всех команд"
-
Набабкин выбыл на несколько недель
-
Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА с "Ахматом"
-
"Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" в матче 2-го тура Бундеслиги
-
Сергей Жуков: "В простых матчах Акинфеев работает больше всех вместо того, чтобы пить чаек"
-
"Утрехт" проиграл "Венло" в матче 4-го тура чемпионата Голландии
-
Фалькао отказался продлевать контракт с "Монако"
-
ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7-го тура РПЛ
-
Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Борнмут"
-
"Сочи" хочет купить у "Зенита" Мевлю
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0