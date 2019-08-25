Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"

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Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"

Сегодня, 25 августа, "Тоттенхэм" в матче 3-го тура чемпионата Англии проиграл "Ньюкаслу" (0:1). Эта встреча стала 500-й для Маурисио Почеттино в роли главного тренера лондонцев.

47-летний специалист возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. Ранее он работал с "Эспаньолом" (161 матч) и аутгемптом" (60 матчей).

"Тоттенхэм" с 4 баллами занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

А еще: СМИ: Вертонген поссорился с Почеттино| http://soccernews.ru
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