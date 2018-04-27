Почеттино: "Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь"

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Почеттино: "Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил выступления своей команды.

"Я работаю. Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь. Клуб движется в нужном направлении. Нас не нужно сравнивать с другими командами, нам нужно время, чтобы начать побеждать.

Нам потребовалось три или четыре года, чтобы начать конкурировать с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Ливерпуль", но нам есть над чем работать.

"Тоттенхэм" - захватывающий проект, он отличается от других клубов. У меня все еще есть трехлетнее соглашение, поэтому ответ на вопрос о мое возможном уходе очевиден. Я всегда говорю, что футбол - это подарок, а решение о будущем принимает владелец клуба" - приводит слова Покеттино Sky Sports.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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