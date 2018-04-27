Почеттино: "Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил выступления своей команды.

"Я работаю. Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь. Клуб движется в нужном направлении. Нас не нужно сравнивать с другими командами, нам нужно время, чтобы начать побеждать.

Нам потребовалось три или четыре года, чтобы начать конкурировать с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Ливерпуль", но нам есть над чем работать.

"Тоттенхэм" - захватывающий проект, он отличается от других клубов. У меня все еще есть трехлетнее соглашение, поэтому ответ на вопрос о мое возможном уходе очевиден. Я всегда говорю, что футбол - это подарок, а решение о будущем принимает владелец клуба" - приводит слова Покеттино Sky Sports.

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