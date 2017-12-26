Почеттино расхвалил Кейна после победы над "Саутгемптоном"

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Почеттино расхвалил Кейна после победы над "Саутгемптоном"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после матча с "Саутгемптоном" (5:2).

"Думаю, я уже все сказал раньше. Имя Кейна - в числе имен лучших футболистов мира. Это фантастическое достижение. Поздравляю Харри и команду, ведь помощь со стороны команды игроку тоже нужна.

Это нас не удивляет. Мы ведь каждый день наблюдаем, как трудится Кейн, насколько он устремлен к цели и профессионален. Это может лишь идти ему на пользу. "Профессионал" - веское слово, включающее в себя все. И Харри - хороший пример этого.

Мы амбициозная команда. И я рад, что "Тоттенхэм" хорошо закончил год. Задачи на 2018-й? Надо побеждать, выигрывать каждый матч. Психология очень важна для нас" - приводит слова Почеттино ВВС.

Смотрите также обзор матча "Тоттенхэм" - "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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