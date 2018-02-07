Почеттино раскритиковал видеоповторы

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о видеоповторах и о наказаниях за симуляцию.

"Алли получил желтую карточку за свою симуляцию. Такое бывает. Арбитр был прав. Многое может произойти по ходу любой игры. Мы слишком чувствительны к этому и слишком сконцентрированы на Деле. Это перебор. Это мелочи, чтобы так на них концентрироваться. У Деле есть много положительных сторон. Конечно, он не идеален - никто не идеален. Конечно, он умный мальчик, он действует немного грязно. Я больше беспокоюсь о том, что мы можем изменить суть игры.

Футбол - это созидание. Нужно иметь талант и быстрый ум. А мы останавливаемся на мелочах. Мы пытаемся впихнуть страстный спорт, за которым люди следят по всему миру, в очень жесткие рамки - благодаря видеоповторам, благодаря вниманию к таким мелочам, как симуляция. Футбол - игра про обман соперника, да или нет? Что такое тактика? Тактика - это способ перехитрить соперника. Уходишь направо и переводишь мяч налево.

20-30 лет назад мы только поздравляли игроков, если им удавалось обхитрить арбитров симуляцией. Такой футбол я полюбил, когда был ребенком. Да, это было в Аргентине, но разве в Англии не так? Вы думаете, что здесь все честно и идеально?

Я боюсь, что видеоповторами и вниманием к этим мелочам мы убьем игру. Мы ее любим. Арбитры тоже люди, иногда они правы, иногда ошибаются. За весь сезон, за 10 месяцев, случаются ошибки как в твою пользу, так и направленные против тебя. Лично я люблю такой футбол. Если ты ныряешь, а судья увидел, он тебя наказывает. Абсолютно заслуженно. Но не надо сходить с ума" - приводит слова Почеттино The Independent.

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