Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом"

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Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после победы своей команды над "Аяксом" (3:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Благодаря этой победе лондонский клуб впервые в своей истории вышел в финал главного европейского клубного турнира, где сыграет с "Ливерпулем".

Победу "шпорам" принес бразильский полузащитник Лукас Моура, который оформил хет-трик во втором тайме.

Не пропустите: Почеттино не исключил ухода из "Тоттенхэма" в случае победы в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
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