Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после победы своей команды над "Аяксом" (3:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Благодаря этой победе лондонский клуб впервые в своей истории вышел в финал главного европейского клубного турнира, где сыграет с "Ливерпулем".

