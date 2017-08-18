Почеттино рассчитывает приобрести четырех игроков

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Почеттино рассчитывает приобрести четырех игроков

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, сколько новых игроков он ожидает заполучить до конца трансферного окна.

"Я хочу подписать еще четырех футболистов, если это возможно, однако это не так просто. Нам нужно время, чтобы сыграться" - приводит слова Почеттино ESPN.

Напомним, что в шорт-листе "шпор" находятся Райан Сессеньон, Росс Баркли и Папе Диоп.

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4 Арсенал Лондон 1 3
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7 Вест Бромвич Альбион 1 3
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