Почеттино: "Рассчитывал увидеть лучший "Реал"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов над мадридским "Реалом".

"Это игра, которую нужно отпраздновать, потому что нам пришлось тяжело, но мы смогли выиграть. Команда отлично поработала, и нам нужно насладиться счастливым моментом. Мы не позволили "Реалу" чувствовать себя комфортно, нам нужно продолжать работать в том же духе. Эта победа придаст нам большей уверенности, теперь мы готовы идти к большим успехам в этом году. Я ожидал увидеть лучший "Реал", но сегодня они тоже столкнулись с большой командой. Они никогда не сдаются и будут бороться за первое место", - цитирует наставника "шпор" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1. | soccernews.ru